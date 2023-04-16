Кин - о Бруну Фернандеше: «На две головы выше всех»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин внимательно следил за поединком «красных дьяволов» с его другим бывшим клубом - «Ноттингем Форест», в котором он отыграл с 1990 по 1993 год. Из игроков «Манчестер Юнайтед» он выделил нападающего Бруну Фернандеша, который не перестает восхищать Кина своей деятельностью на футбольном поле.

- Он прекрасный игрок. Просто прекрасный. На две головы выше остальных в смысле качества, - цитирует Кина BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» примет в домашнем матче «Челси». Это случится двадцать третьего апреля.