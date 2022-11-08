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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» следующим летом бесплатно хочет подписать нападающего из АПЛ

08 Ноября 2022 • 13:38 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
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Через 9 ч. 35 мин.

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность приобретения нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха. По информации от Sport, «сине-гранатовые» хотят провернуть трансфер на правах свободного агента.

У Заха заканчивается контракт в конце сезона и футболист уже дал понять руководству «Кристал Пэлас», что не собирается подписывать новое соглашение. «Барселона», в свою очередь, готова предложить Уилфриду важную роль в команде.

В нынешнем сезоне на счету Заха 5 голов и 4 результативные передачи. Ранее сообщалось, что в трансфере футболиста также заинтересован лондонский «Челси», но летом переход не состоялся.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Кристал Пэлас Уилфрид Заха
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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