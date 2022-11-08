«Барселона» следующим летом бесплатно хочет подписать нападающего из АПЛ

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность приобретения нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха. По информации от Sport, «сине-гранатовые» хотят провернуть трансфер на правах свободного агента.

У Заха заканчивается контракт в конце сезона и футболист уже дал понять руководству «Кристал Пэлас», что не собирается подписывать новое соглашение. «Барселона», в свою очередь, готова предложить Уилфриду важную роль в команде.

В нынешнем сезоне на счету Заха 5 голов и 4 результативные передачи. Ранее сообщалось, что в трансфере футболиста также заинтересован лондонский «Челси», но летом переход не состоялся.