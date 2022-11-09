Памятные удаления Левандовски и Пике, «Барселона» в меньшинстве шокировала «Осасуну»

«Барселона» вслед за «Реалом» провела сложнейший матч в рамках Ла Лиги. В гостях у набравшей ход «Осасуны» команда Хави пропустила уже на шестой минуте после подачи с угла поля и уверенной игры Давида Гарсии у дальней штанги. Первый момент у «Барселоны» случился в середине тайма, но попытка Роберта Левандовски была отражена. Тут же поляк во второй раз в карьере был удален с поля (грубая игра). На 45-й минуте Ферран Торрес отыграл гол, но из офсайда, а так не считается. В перерыве за разговоры арбитр показал красную карточку Херарду Пике, который в последний раз был в заявке «Барселоны».
В начале второго тайма Торрес оставил пяткой мяч для Педри, который в касание переправил мяч в угол ворот. За пять минут до свистка Френки де Йонг подал к линии штрафной, и оттуда Рафинья умудрился метко пробить головой.
2:1, «Барселона» добывает невероятно сложную победу и отрывается от «Реала» на пять очков.
|(1:0) Гарсия Давид III6'
|48'Педри (1:1)
|85'Рафинья Диас (1:2)
ну а по игре, в первом тайме Барса смотрелась не очень хорошо, особенно после гола, который не нужно было засчитывать. во втором прибавили. хорошо вышли Фати и Рафинья, Педри, Фрэнки и Бальде отыграли неплохо. защита как обычно на троечку, Дембеле мимо матча пролетел.
не понравилось то, что все верховые единоборства выигрывали игроки Осасуны. Барса никогда хорошо на втором этаже не играла, но могла себе это позволить, полностью контролируя мяч внизу. а сегодня игроки Осасуны играли в одно касание, комбинировали, и это на половине поля Барсы.
хорошо, что не сдались, справились с эмоциями и смогли выиграть. всех с победой!
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