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Чемпионат Испании. Ла Лига

Памятные удаления Левандовски и Пике, «Барселона» в меньшинстве шокировала «Осасуну»

09 Ноября 2022 • 01:23 Комментировать (3)
Осасуна
1:2
Барселона
окончен

«Барселона» вслед за «Реалом» провела сложнейший матч в рамках Ла Лиги. В гостях у набравшей ход «Осасуны» команда Хави пропустила уже на шестой минуте после подачи с угла поля и уверенной игры Давида Гарсии у дальней штанги. Первый момент у «Барселоны» случился в середине тайма, но попытка Роберта Левандовски была отражена. Тут же поляк во второй раз в карьере был удален с поля (грубая игра). На 45-й минуте Ферран Торрес отыграл гол, но из офсайда, а так не считается. В перерыве за разговоры арбитр показал красную карточку Херарду Пике, который в последний раз был в заявке «Барселоны».

В начале второго тайма Торрес оставил пяткой мяч для Педри, который в касание переправил мяч в угол ворот. За пять минут до свистка Френки де Йонг подал к линии штрафной, и оттуда Рафинья умудрился метко пробить головой.

2:1, «Барселона» добывает невероятно сложную победу и отрывается от «Реала» на пять очков.

Протокол игры  
Осасуна1:2Барселона
(1:0) Гарсия Давид III6'  
  48'Педри (1:1)
  85'Рафинья Диас (1:2)
Айтор ФернандесВидаль НачоУнаи ГарсияГарсия Давид III  46'Круз Хуан  45'Гарсия Рубен 75' (Пенья Рубен ( 75') Монкайола Хон  61'Торро Лукас  54' 59' (Кике Гарсия ( 59') Гомес Мойсес 84' (Будимир Анте ( 84') Орос Аймар 75' (Брашанац Дарко ( 75') Авила Эсекьель 84' (Барха Энрике ( 84')
Запасные: Санчес МануэльЭррера СерхиоХуан Перес IIТоррес РобертоИбаньес ПаблоЭрнандес Аридане
Тер Штеген Марк-АндреБальде Алехандро  66'Кристенсен Андреас 74' (Гави ( 74') Алонсо МаркосАльба Жорди  37'Педри 89' (Риад Чади ( 89') Бускетс СерхиоДе Йонг ФренкиДембеле Усман 78' (Рафинья Диас ( 78') Левандовски Роберт  11'  31'Торрес Ферран 78' (Фати Ансу ( 78')
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиГарсия ЭрикБельерин ЭкторПике Херард  45'Торре ПаблоТенас Арнау
08 ноября. Стадион "Эль-Садар".

 

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Осасуна Барселона
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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pol-black
09 Ноября 2022 в 01:32
арбитр решил оставить о себе память и сделал это. мало того, что удалил Лёву (фол второй был, но не грубый, и можно было бы обойтись выговором), так ещё и Пике удалил за правду в глаза. Жерару нужно было бы фейс судьишке начистить, хотя после матча может он так и сделает.
ну а по игре, в первом тайме Барса смотрелась не очень хорошо, особенно после гола, который не нужно было засчитывать. во втором прибавили. хорошо вышли Фати и Рафинья, Педри, Фрэнки и Бальде отыграли неплохо. защита как обычно на троечку, Дембеле мимо матча пролетел.
не понравилось то, что все верховые единоборства выигрывали игроки Осасуны. Барса никогда хорошо на втором этаже не играла, но могла себе это позволить, полностью контролируя мяч внизу. а сегодня игроки Осасуны играли в одно касание, комбинировали, и это на половине поля Барсы.
хорошо, что не сдались, справились с эмоциями и смогли выиграть. всех с победой!
Шарипов Тахир
09 Ноября 2022 в 01:27
Неудачное начало игры и счастливый конец. Очки не потеряны!!! И это просто замечательно. Игру, конечно, надо улучшать. Но главное сегодня то, что завоеваны ТРИ ОЧКА! Всех Барсоманов с победой!
pol-black
09 Ноября 2022 в 01:33
взаимно - с победой!
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