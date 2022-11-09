Памятные удаления Левандовски и Пике, «Барселона» в меньшинстве шокировала «Осасуну»

«Барселона» вслед за «Реалом» провела сложнейший матч в рамках Ла Лиги. В гостях у набравшей ход «Осасуны» команда Хави пропустила уже на шестой минуте после подачи с угла поля и уверенной игры Давида Гарсии у дальней штанги. Первый момент у «Барселоны» случился в середине тайма, но попытка Роберта Левандовски была отражена. Тут же поляк во второй раз в карьере был удален с поля (грубая игра). На 45-й минуте Ферран Торрес отыграл гол, но из офсайда, а так не считается. В перерыве за разговоры арбитр показал красную карточку Херарду Пике, который в последний раз был в заявке «Барселоны».

В начале второго тайма Торрес оставил пяткой мяч для Педри, который в касание переправил мяч в угол ворот. За пять минут до свистка Френки де Йонг подал к линии штрафной, и оттуда Рафинья умудрился метко пробить головой.

2:1, «Барселона» добывает невероятно сложную победу и отрывается от «Реала» на пять очков.