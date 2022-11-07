«Барселона» разрешила Араухо поехать на ЧМ-2022

Центральный защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо сможет принять участие на предстоящем мундиале.

23-летний футболист получил травму в сентябре, и первые прогнозы были неутешительными – шансы центрбека восстановиться до чемпионата мира расценивались как невысокие. К счастью для Араухо и сборной Уругвая, реабилитация проходит стремительно, поэтому, как сообщает журналист Херард Ромеро, игрок всё же поедет на турнир. Медицинский штаб «Барселоны» уже дал одному из самых звёздных представителей сборной Уругвая добро на поездку в Катар.

Рональд Араухо принял участие в семи матчах каталонского гранда в нынешнем сезоне во всех турнирах.