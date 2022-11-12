Лапорта рассказал, как оценивает выступление «Барселоны» в нынешнем сезоне

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об успехах и неудачах команды в текущей кампании.

Каталонский гранд ушёл на паузу лидером Ла Лиги, однако в Лиге чемпионов не преуспел, провалив групповую стадию и оказавшись на третьем месте.

«Я положительно оцениваю первый этап сезона. Летом команда была усилена, но она по-прежнему находится в стадии строительства, хотя от неё уже сейчас ждут многого. В этом сезоне наш приоритет – Ла Лига.

Мы хотели как можно дальше зайти в Лиге чемпионов, но, увы, обстоятельства сложились неудачно, мы пережили тяжёлый удар. Но, повторюсь, главная задача – выиграть Ла Лигу. Надеюсь, мы продолжим идти в заданном направлении. У нас хорошие шансы стать чемпионами», – рассказал в интервью Sport Лапорта.