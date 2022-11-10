Пике признался, что мог завершить карьеру раньше, но передумал

Херард Пике мог завершить карьеру несколькими неделями ранее.

«На одной из тренировок я хотел заявить команде, что собираюсь завершить карьеру, но, увидев, как много травм на моей позиции, я передумал. Я решил, что не могу уйти в такой момент. Перерыв на чемпионат мира – самое подходящее время.

Я всегда говорил, что уйду, когда перестану быть важным для команды. Если бы не ряд травм, я бы сделал это раньше», – заявил 35-летний ветеран «сине-гранатовых».

В текущем сезоне Херард Пике принял участие в десяти матчах «Барселоны» во всех турнирах. Защитник попал в заявку на недавний поединок против «Осасуны», но был удалён, находясь на скамейке запасных.