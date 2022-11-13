Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Месси: «План Гвардиолы всегда работал»

13 Ноября 2022 • 00:38 Комментировать
Осасуна
1:2
Барселона
окончен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вспомнил о совместной работе с Хосепом Гвардиолой в «Барселоне».

Испанский специалист, в настоящий момент возглавляющий «Манчестер Сити», покинул «Барселону» в 2012 году, а Лионель Месси оставил родной для себя клуб летом 2021, перебравшись в «ПСЖ».

«Гвардиола – лучший тренер, под руководством которого мне доводилось выступать. Его план всегда работал. Он создал в «Барселоне» нечто уникальное, что навсегда вошло в историю. Гвардиола – кошмар для других команд, со стороны его стиль кажется таким простым, и многие безуспешно пытались скопировать его», – рассказал в интервью Universo Valdano 35-летний аргентинец.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Эвертон Эвертон
3
0
2.80 3.20 2.65
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон Саутгемптон
3
1
1.25 6.20 10.50
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
0
3.15 3.15 2.40
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Лестер Лестер
0
2
2.25 3.40 3.30
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Лидс Лидс
4
3
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Челси Челси
1
0
2.25 3.40 3.25
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал Арсенал
0
2
6.60 2.75 1.87
Видео
13.11.22 в 17:00
Брайтон Брайтон
Астон Вилла Астон Вилла
1.93 3.65 4.10
Видео
13.11.22 в 19:30
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.90 3.85 1.91
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Ноября
01:13 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Каждая игра «Арсенала» – это финал»
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ушёл в отрыв, обыграв «Вулверхэмптон»
00:38 · Англия. Премьер-лига
Месси: «План Гвардиолы всегда работал»
00:03 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Трансферы очень важны»
12 Ноября
23:13 · Англия. Премьер-лига
Поттер – о поражении «Челси» от «Ньюкасла»: «Слишком много простых ошибок»
23:05 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Молюсь, чтобы все игроки «Ливерпуля» вернулись с чемпионата мира без травм»
22:56 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «Арсенал» уже доказал, что способен бороться за чемпионство»
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» продлил чёрную серию «Челси» и закрепился на третьем месте 3
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
22:01 · Англия. Премьер-лига
Конте – о победе 4:3 над «Лидсом»: «Нравятся ли мне такие игры? Нет!»
21:59 · Англия. Премьер-лига
Джака проведёт свой 200-й матч за «Арсенал» в АПЛ
21:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» объявил состав на матч с «Вулверхэмптоном»
21:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о победе над «Саутгемптоном»: «Нам удалось всё, чего опасался соперник»
21:13 · Англия. Премьер-лига
​«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 13 ноября 2022
21:11 · Англия. Премьер-лига
Клопп не исключает, что зимой «Ливерпуль» может усилиться на трансферном рынке
Все новости
Рекомендуем