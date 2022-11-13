Месси: «План Гвардиолы всегда работал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вспомнил о совместной работе с Хосепом Гвардиолой в «Барселоне».

Испанский специалист, в настоящий момент возглавляющий «Манчестер Сити», покинул «Барселону» в 2012 году, а Лионель Месси оставил родной для себя клуб летом 2021, перебравшись в «ПСЖ».

«Гвардиола – лучший тренер, под руководством которого мне доводилось выступать. Его план всегда работал. Он создал в «Барселоне» нечто уникальное, что навсегда вошло в историю. Гвардиола – кошмар для других команд, со стороны его стиль кажется таким простым, и многие безуспешно пытались скопировать его», – рассказал в интервью Universo Valdano 35-летний аргентинец.