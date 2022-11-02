Рафинья получил предложение выступать за сборную Италии, но решил отказаться

Полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья Диас в своё время мог стать игроком сборной Италии. По информации от Sport, «скуадра адзурра» предложила футболисту место в национальной команде, но полузащитник решил отказаться, так как с детства мечтал выступать за сборную Бразилии.

Отмечается, что Рафинья получил предложение поиграть за Италию в тот момент, когда выступал в составе «Лидса» в Английской премьер-лиге. В данный момент футболист является основным в сборной Бразилии и с большой долей вероятности поедет на чемпионат мира в Катаре.

В нынешнем сезоне на счету Рафиньи один гол и два ассиста в чемпионате Испании.