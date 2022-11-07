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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» намерена подписать Молейро уже зимой

07 Ноября 2022 • 14:24 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
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08.11 23:30

«Барселона» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро, сообщает AS.

По информации источника, руководство каталонского клуба намерено осуществить этот трансфер уже зимой, так как в услугах молодого футболиста также заинтересованы мадридский «Реал», дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль».

Действующий контракт испанца с «Лас-Пальмасом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Молейро в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Молейро провёл в составе своей нынешней команды 14 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лас-Пальмас Альберто Молейро
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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