«Барселона» намерена подписать Молейро уже зимой

«Барселона» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро, сообщает AS.

По информации источника, руководство каталонского клуба намерено осуществить этот трансфер уже зимой, так как в услугах молодого футболиста также заинтересованы мадридский «Реал», дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль».

Действующий контракт испанца с «Лас-Пальмасом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Молейро в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Молейро провёл в составе своей нынешней команды 14 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.