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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави мечтает о победе в чемпионате мира

07 Ноября 2022 • 04:39 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
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08.11 23:30

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави рассказал, что гордится премией «Голден Бой», которую он заработал по итогам 2022 года.

Также Гави поведал, что мечтает о победе в чемпионате мира - доселе Испания побеждала в главном мировом футбольном турнире лишь один раз, в 2010 году.

- Горжусь тем, что выиграл награду «Голден Бой». Благодарен всем, кто помог мне добиться этого. Моя мотивация - стараться еще больше и делать то, что я делаю в «Барселоне». Моя мечта? Выиграть титул чемпиона мира с Испанией, - цитирует слова Гави.

Гави начал стабильно выступать в составе «Барселоны» лишь год тому назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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