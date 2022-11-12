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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта – о Хави: «Мы гордимся нашим тренером»

12 Ноября 2022 • 22:10 Комментировать
Осасуна
1:2
Барселона
окончен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как оценивает тренерскую работу Хави Эрнандеса.

Испанский специалист подвергся серьёзной критике, когда не смог вывести команду в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако позднее «сине-гранатовые» вышли в лидеры Ла Лиги, опередив «Реал» перед паузой в клубном футболе.

«Мы полностью доверяем Хави, – рассказывает Лапорта в интервью изданию Sport. – Более того, могу заверить, что мы гордимся нашим тренером. Он отлично знает клуб и осознаёт, в каком состоянии «Барселона». Он может передавать свой опыт многим в нашем клубе», – заявил президент каталонского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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