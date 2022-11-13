Рюдигер рассказал, как мог оказаться в «Барселоне» вместо «Реала»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал об интересе «Барселоны».

Весной немецкий футболист отказался подписывать новое соглашение с лондонским «Челси», решив вместо этого найти себе новый клуб. Борьбу за 29-летнего центрбека выиграл «Реал», но всё могло сложиться иначе: «Барселона» проявляла некоторый интерес ко мне, но я не задумывался о переходе туда», – заявил в интервью AS Рюдигер.

После присоединения к «сливочным» футболист сборной Германии провёл 17 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт Рюдигера с «Реалом» рассчитан до 2026 года.