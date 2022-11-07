Маркос Алонсо: «Надеюсь, скоро буду исполнять штрафные во время матчей»

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо рассказал о том, что хочет стать штатным исполнителем штрафных ударов. Напомним, в лондонском «Челси» испанец подобным образом забил несколько голов.

«Я очень часто работаю над штрафными ударами на тренировках. Надеюсь, скоро буду исполнять штрафные во время матчей. К сожалению, в последнее время их у нас было не так много», – цитирует Алонсо Mundo Deportivo.

Алонсо перешёл в «Барселону» этим летом из «Челси» на правах свободного агента. Маркос уже забил свой дебютный гол за «сине-гранатовых» в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов против пльзеньской «Виктории».