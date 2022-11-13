Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ван Галь: «Наконец-то Бускетс покинет «Барселону», и де Йонг сможет играть на любимой позиции»

13 Ноября 2022 • 20:42 Комментировать
Осасуна
1:2
Барселона
окончен

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь считает, что «Барселона» неправильно использует Френки де Йонга.

Наставник «оранжевых» уверен, что де Йонг должен играть на позиции опорного полузащитника, которую обычно занимает Серхио Бускетс.

«Скоро Бускетс покинет «Барселону», и Френки наконец-то сможет играть в своей любимой роли. Его качества раскрываются лучше всего именно на позиции опорного полузащитника – когда Френки выходит на ней, он неизбежно становится лучшим на поле», – заявил ван Галь.

В нынешнем сезоне Френки де Йонг провёл 17 матчей за «Барселону», отметившись двумя голами и одним голевым пасом. Контракт Серхио Бускета с клубом истекает летом 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луи Ван Галь Серхио Бускетс Френки де Йонг сборная Нидерландов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Ноября
20:42 · Испания. Ла Лига
Ван Галь: «Наконец-то Бускетс покинет «Барселону», и де Йонг сможет играть на любимой позиции»
17:16 · Испания. Ла Лига
​Альба высказался о планах на будущее
15:59 · Испания. Ла Лига
​Бензема: Роналду не поздравлял меня с «Золотым мячом» 1
15:55 · Испания. Кубок
​Фанат забрался на огромное дерево, чтобы посмотреть матч в Испании
14:56 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола позволит Гюндогану уйти в «Барселону» слухи
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет зимой купить топ-игрока «Манчестер Сити» 1
13:12 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Я понимал, что в мой первый сезон «Барселона» не выиграет все трофеи»
12:00 · Германия. Бундеслига
«Реал» нацелился на защитника «Баварии»
11:34 · Испания. Ла Лига
Левандовски сделал признание в отношении Месси 1
11:24 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает Артету в качестве возможной замены Хави
10:51 · Испания. Ла Лига
Витсель высказался о результатах «Атлетико»
09:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Жироны»
09:56 · Англия. Премьер-лига
Хави нашёл топ-усиление для «Барселоны»
09:37 · Испания. Ла Лига
«Севилья» хочет усилиться нападающим «Барселоны»
08:25 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» назвали главную цель на сезон
Все новости
Рекомендуем