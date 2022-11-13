Ван Галь: «Наконец-то Бускетс покинет «Барселону», и де Йонг сможет играть на любимой позиции»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь считает, что «Барселона» неправильно использует Френки де Йонга.

Наставник «оранжевых» уверен, что де Йонг должен играть на позиции опорного полузащитника, которую обычно занимает Серхио Бускетс.

«Скоро Бускетс покинет «Барселону», и Френки наконец-то сможет играть в своей любимой роли. Его качества раскрываются лучше всего именно на позиции опорного полузащитника – когда Френки выходит на ней, он неизбежно становится лучшим на поле», – заявил ван Галь.

В нынешнем сезоне Френки де Йонг провёл 17 матчей за «Барселону», отметившись двумя голами и одним голевым пасом. Контракт Серхио Бускета с клубом истекает летом 2023 года.