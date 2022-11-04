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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике простил «Барселоне» более 50 миллионов евро

04 Ноября 2022 • 11:42 Комментировать (6)
Осасуна
...
Барселона
08.11 23:30

Стала известна сумма, которую «Барселона» должна была выплатить своему защитнику Херарду Пике, ранее объявившему о своём уходе из каталонского клуба.

По информации Cuatro, руководство «сине-гранатовых» задолжало Пике в общей сложности 52 миллиона евро. В эту сумму входили задолженности за пандемийный год, другие отсрочки и зарплата на текущий сезон. Однако Пике принял решение простить клубу все долги.

Напомним, что 35-летний футболист является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой выступает с 2008 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «сине-гранатовых» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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ОдмЫн
04 Ноября 2022 в 16:30
Бред ! Не верю ! Чтобы простить и отказатся от 50 лямов? НЕ ВЕРЮ !!! Вы только представьте 50.000.000 ..... ЕВРО , а не какие та сраные рубли и тому подобное
Alex1972
04 Ноября 2022 в 13:15
Шакира не простит...
aegur
04 Ноября 2022 в 15:41
согласно вики "...2 июня 2022 года пара рассталась..."
так что насчёт прощения мимо кассы))
Alex1972
04 Ноября 2022 в 15:59
Алименты никто не отменял... В таком кол-во их не простит ни одна баба... Высер не защитан..
Barca mes que un club
04 Ноября 2022 в 12:14
Молодец, Жерар, настоящий сине-гранатовый, красиво уходит, чтобы, возможно, вернуться чуть позже в родной клуб в новом качестве👍⚽️
ОдмЫн
04 Ноября 2022 в 16:32
представь милка в помидорах это сколько будет. сколько тонн помидоров будет милка, можеш сказать?
кстати милка - пике шакирку бросил, давай подлизывайся к пике, может тебя возмет...прикинь 50 лямов )))
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