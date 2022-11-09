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Чемпионат Испании. Ла Лига

Маркос Алонсо: «Мы не сдавались, проявили характер»

09 Ноября 2022 • 06:43 Комментировать
Осасуна
1:2
Барселона
окончен

В матче четырнадцатого тура испанской Ла Лиги «Барселоне» удалось обыграть крепкую «Осасуну», да еще и в гостях, да еще и победа получилась волевой. «Барселона» пропустила, после чего осталась вдесятером, но во втором тайме, играя в меньшинстве, выиграла дважды и сделала важный шаг к тому, чтобы уйти на перерыв лидером чемпионата Испании. События игры прокомментировал полузащитник команды Маркос Алонсо.

- Я думаю, сегодня был виден характер команды. Мы не сдавались, мы боролись, надеялись, и все получилось. Очень важные три очка, мы сегодня еще чуть выросли, как команда, - цитирует Алонсо пресс-служба «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Барселона Маркос Алонсо
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