Маркос Алонсо: «Мы не сдавались, проявили характер»

В матче четырнадцатого тура испанской Ла Лиги «Барселоне» удалось обыграть крепкую «Осасуну», да еще и в гостях, да еще и победа получилась волевой. «Барселона» пропустила, после чего осталась вдесятером, но во втором тайме, играя в меньшинстве, выиграла дважды и сделала важный шаг к тому, чтобы уйти на перерыв лидером чемпионата Испании. События игры прокомментировал полузащитник команды Маркос Алонсо.

- Я думаю, сегодня был виден характер команды. Мы не сдавались, мы боролись, надеялись, и все получилось. Очень важные три очка, мы сегодня еще чуть выросли, как команда, - цитирует Алонсо пресс-служба «Барселоны».