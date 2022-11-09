Пике повторил антирекорд Стоичкова по количеству красных карточек за «Барселону»

В четырнадцатом туре испанского чемпионата лидирующая в турнирной таблице «Барселона» сражается с «Осасуной» из Памплоны. Матч принял очень неожиданный и очень неприятный для каталонцев оборот - во-первых, они проигрывают, пропустив уже на шестой минуте, а во-вторых, уже потеряли Роберта Левандовски.

А в перерыве матча красная карточка была показана еще одну футболисту «Барселоны» - Херарду Пике. Он решил поддержать коллег по команде и съездить с ними в Памплону, но, ринувшись что-то объяснить арбитру, тут же увидел красную карточку.

Как оказалось, она стала для Пике одиннадцатой за все время выступлений в составе «Барселоны», и по этому показателю он нагнал Христо Стоичкова, у которого также было 11 красных за все время выступлений в составе каталонского гранда.

Матч между «Осасуной» и «Барселоной» в рамках четырнадцатого тура испанского чемпионата начался в 23:30 по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.