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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба: «Мы попробуем завоевать трофеи, чтобы посвятить их Пике»

06 Ноября 2022 • 12:49 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
08.11 23:30

Защитник «Барселоны» Жорди Альба отреагировал на завершение карьеры своего одноклубника Херарда Пике.

«Это очень печально. Он многое сделал для клуба. Его отсутствие будет заметно. Не только в футбольном, но и в человеческом плане. Нам будет очень его не хватать. Теперь мы попробуем завоевать трофеи, чтобы посвятить их ему», — цитирует Альбу Goal.

Напомним, что Пике является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой выступал с 2008 года. В нынешнем сезоне 35-летний защитник провёл за «сине-гранатовых» 10 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

За свою карьеру Пике четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, восемь — чемпионат Испании, а также чемпионат мира в составе сборной Испании и чемпионат Англии во период своей игры за «Манчестер Юнайтед».    

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Жорди Альба
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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