Альба: «Мы попробуем завоевать трофеи, чтобы посвятить их Пике»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба отреагировал на завершение карьеры своего одноклубника Херарда Пике.

«Это очень печально. Он многое сделал для клуба. Его отсутствие будет заметно. Не только в футбольном, но и в человеческом плане. Нам будет очень его не хватать. Теперь мы попробуем завоевать трофеи, чтобы посвятить их ему», — цитирует Альбу Goal.

Напомним, что Пике является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой выступал с 2008 года. В нынешнем сезоне 35-летний защитник провёл за «сине-гранатовых» 10 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

За свою карьеру Пике четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, восемь — чемпионат Испании, а также чемпионат мира в составе сборной Испании и чемпионат Англии во период своей игры за «Манчестер Юнайтед».