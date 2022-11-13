Два топ-клуба поспорят с «Барселоной» за полузащитника молодёжной сборной Испании

Атакующий полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро интересен не только «Барселоне».

Каталонский гранд давно следит за прогрессом 19-летнего перспективного игрока, зарекомендовавшего себя во втором по силе испанском дивизионе, однако оформить трансфер будет не так просто: по сведениям издания Mundo Deportivo, конкуренцию «Барселоне» в споре за Молейро намерены составить английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Альберто Молейро отыграл в общей сложности 53 поединка за первую команду «Лас-Пальмаса», записав себе в актив три забитых мяча и четыре результативные передачи.