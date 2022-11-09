Педри: «Во втором тайме было очень тяжело, но мы справились»

В матче четырнадцатого тура испанской Ла Лиги «Барселоне» удалось обыграть крепкую «Осасуну», да еще и в гостях, да еще и победа получилась волевой. «Барселона» пропустила, после чего осталась вдесятером, но во втором тайме, играя в меньшинстве, выиграла дважды и сделала важный шаг к тому, чтобы уйти на перерыв лидером чемпионата Испании. События игры прокомментировал полузащитник команды Педри - автор первого гола каталонского гранда.

- Очень сложный второй тайм, мы сражались с очень крепким соперником, и еще остались вдесятером. Но мы справились, мы сделали это, - цитирует Педри пресс-служба «Барселоны».