«Барселона» надеется продать Депая в январе

«Барселона» намерена расстаться с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем в январе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сам 28-летний футболист хочет покинуть «сине-гранатовых» бесплатно, поскольку рассчитывает получить бонус от нового клуба.

Действующий контракт Депая с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе каталонцев три матча, забив в них один гол. Ранее Депай также выступал за «Лион», «Манчестер Юнайтед» и ПСВ, воспитанником которого он и является.