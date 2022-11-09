Левандовски удалили с поля уже в первом тайме матча «Барселоны» с «Осасуной»

В четырнадцатом туре испанского чемпионата лидирующая в турнирной таблице «Барселона» сражается с «Осасуной» из Памплоны. Матч принял очень неожиданный и очень неприятный для каталонцев оборот - во-первых, они проигрывают, пропустив уже на шестой минуте, а во-вторых, уже потеряли Роберта Левандовски.

Правда, поляк, к счастью, не получил травму, но он подвел свою команду, получив красную карточку на 30-й минуте. И «Барселоне» предстоит сыграть вдесятером весь второй тайм, помимо остающегося огрызка первого.

Матч между «Осасуной» и «Барселоной» в рамках четырнадцатого тура испанского чемпионата начался в 23:30 по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.