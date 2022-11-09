Хави: «Сегодня вся команда была как семья»

В матче четырнадцатого тура испанской Ла Лиги «Барселоне» удалось обыграть крепкую «Осасуну», да еще и в гостях, да еще и победа получилась волевой. «Барселона» пропустила, после чего осталась вдесятером, но во втором тайме, играя в меньшинстве, выиграла дважды и сделала важный шаг к тому, чтобы уйти на перерыв лидером чемпионата Испании. События игры прокомментировал наставник клуба Хави Эрнандес.

- Удивительная игра, мы целый час играли в меньшинстве, было трудно, но мы все были как семья сегодня, вместе защищались, очень хорошо, вместе атаковали. Очень хороший второй тайм, я горжусь командой, - цитирует Хави пресс-служба «Барселоны».