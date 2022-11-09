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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски получил всего лишь вторую красную карточку в карьере

09 Ноября 2022 • 00:31 Комментировать
Осасуна
1:2
Барселона
окончен

В четырнадцатом туре испанского чемпионата лидирующая в турнирной таблице «Барселона» сражается с «Осасуной» из Памплоны. Матч принял очень неожиданный и очень неприятный для каталонцев оборот - во-первых, они проигрывают, пропустив уже на шестой минуте, а во-вторых, уже потеряли Роберта Левандовски.

Правда, поляк, к счастью, не получил травму, но он подвел свою команду, получив красную карточку на 30-й минуте. И, как оказалось, она стала всего лишь второй в его карьере. В предыдущий раз Левандовски удаляли с поля почти десять лет назад, когда он играл даже не в «Баварии», а еще в дортмундской «Боруссии», это случилось в феврале 2013 года в игре против «Гамбурга».

Матч между «Осасуной» и «Барселоной» в рамках четырнадцатого тура испанского чемпионата начался в 23:30 по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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