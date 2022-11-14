Согласно источнику, «Барселона» не намерена активно проводить январскую трансферную кампанию.

В планах руководства каталонского клуба только одно подписание, докладывает издание Sport. Приоритетом для «сине-гранатовых» является усиление правого края обороны. Среди основных вариантов, изученных «Барселоной», называются Бенжамен Павар из мюнхенской «Баварии», Диогу Далот из «Манчестер Юнайтед» и Хуан Фойт из «Вильярреала».

Минувшим летом «Барселона» потратила более 150 млн евро на трансферном рынке.

В настоящий момент каталонцы лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, на два очка опережая мадридский «Реал».