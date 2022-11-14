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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанские СМИ раскрыли планы «Барселоны» на зимнее трансферное окно слухи

14 Ноября 2022 • 00:50 Комментировать
Осасуна
1:2
Барселона
окончен

Согласно источнику, «Барселона» не намерена активно проводить январскую трансферную кампанию.

В планах руководства каталонского клуба только одно подписание, докладывает издание Sport. Приоритетом для «сине-гранатовых» является усиление правого края обороны. Среди основных вариантов, изученных «Барселоной», называются Бенжамен Павар из мюнхенской «Баварии», Диогу Далот из «Манчестер Юнайтед» и Хуан Фойт из «Вильярреала».

Минувшим летом «Барселона» потратила более 150 млн евро на трансферном рынке.

В настоящий момент каталонцы лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, на два очка опережая мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хуан Фойт Диогу Далот Бенжамен Павар Трансферы футбола - зима 2023
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