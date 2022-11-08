Титов дал прогноз на матч «Осасуна» - «Барселона»

В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги каталонская «Барселона» на выезде встретится с «Осасуной». Поединок состоится сегодня, 8 ноября. Своим прогнозом на это противостояние поделился экс-футболист сборной России Егор Титов.

«Рекомендую взять «Барсу» с форой (-1,5) мяча. «Барселона» почувствовала вкус крови «Реала», который ошибся, и это придаст ей уверенности», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.

В настоящий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий вторым «Реал» на два балла. Что касается «Осасуны», то команда располагается на пятой строчке в турнирной таблице.