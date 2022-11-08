Хави: «В Катаре я чувствовал себя как дома»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о том, что чувствовал себя в Катаре как дома. Напомним, в этой стране испанец завершил карьеру в составе «Аль-Садда», а затем устроился на пост тренера команды.

«Когда я жил в Катаре, я чувствовал себя там как дома. Думаю, это будет исторический чемпионат мира. Я постараюсь выбраться и посмотреть за матчами сборных Испании и Катара», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, чемпионат мира в Катаре стартует уже в этом месяце. Из-за этого клубный футбол не вернётся раньше, чем в конце декабря.

Катар сыграет в одной группе с Нидерландами, Сенегалом и Эквадором.