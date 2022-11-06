Хави одобрит уход Альбы

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба всё ближе к уходу из клуба.

Как неоднократно сообщали источники из Испании, 33-летний футболист – один из главных кандидатов на продажу в январское трансферное окно, поскольку в клубе считают, что его текущий уровень игры не соответствует величине оклада. Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес готов поддержать планы руководства и одобрить расставание с опытным латералем уже в январе. Основным претендентом на испанца называется «Наполи».

Жорди Альба защищает цвета «Барселоны» с лета 2012 года. В его активе 440 матчей за «сине-гранатовых» во всех турнирах, включая 11 игр текущего сезона.