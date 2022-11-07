Рафинья: «Я забил только один гол в этом сезоне, и это немного влияет»

Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас рассказал об адаптации в испанском клубе.

Напомним, 25-летний бразилец перешёл в «Барселону» минувшим летом из английского «Лидса» за 58 миллионов евро.

Футболист признался, что его очень расстраивает малое количество голов на своём счету. Напомним, в нынешнем сезоне Рафинья провёл в составе «сине-гранатовых» 17 матчей, отметившись в них одним забитым голом и четырьмя результативными передачами.

«На индивидуальном уровне сложно, потому что я нападающий и мне нравится забивать. Я забил только один гол в официальных матчах в этом сезоне, и это немного влияет. Я адаптируюсь. Только один забитый мяч — это сложно, но мои партнёры по команде помогают мне, и я усердно работаю», — приводит слова Рафиньи Diario Sport.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт завтра, 8 ноября, против «Осасуны». Встреча начнётся в 23:30 по московскому времени.