Хави рассказал, чего не хватает Дембеле, чтобы быть одним из лучших в мире

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями о прогрессе Усмана Дембеле.

Французский вингер, ранее испытывавший серьёзные проблемы, сумел раскрыться под руководством Хави.

«Дембеле делает разницу во многих матчах «Барселоны». С тех пор, как я прибыл сюда, его показатели значительно улучшились, он сильно вырос. При этом ему всё ещё не хватает стабильности – он должен поработать над этим, потому с его талантом и набором качеств вполне можно быть лучшим в мире на позиции», – отметил наставник «сине-гранатовых».

В 19 матчах текущего сезона Усман Дембеле забил пять голов и семь раз ассистировал.