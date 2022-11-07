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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави рассказал, чего не хватает Дембеле, чтобы быть одним из лучших в мире

07 Ноября 2022 • 20:29 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
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08.11 23:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями о прогрессе Усмана Дембеле.

Французский вингер, ранее испытывавший серьёзные проблемы, сумел раскрыться под руководством Хави.

«Дембеле делает разницу во многих матчах «Барселоны». С тех пор, как я прибыл сюда, его показатели значительно улучшились, он сильно вырос. При этом ему всё ещё не хватает стабильности – он должен поработать над этим, потому с его талантом и набором качеств вполне можно быть лучшим в мире на позиции», – отметил наставник «сине-гранатовых».

В 19 матчах текущего сезона Усман Дембеле забил пять голов и семь раз ассистировал.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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