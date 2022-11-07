​Хави: «Нелегко быть тренером «Барселоны», но я неплохо справляюсь»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о давлении, которое он испытывает на своей должности.

«Нелегко быть тренером «Барселоны», но я неплохо справляюсь. Я знал о сложности задачи, о положении клуба. Это один из клубов, о которых постоянно говорят, но я оцениваю работу положительно.

В этом сезоне цель по-прежнему состоит в том, чтобы завоёвывать титулы, добиваться успехов. В прошлом году мы скорее наводили порядок и спасали сезон. Казалось трудным даже попасть в Лигу чемпионов, но нам это удалось», - рассказал Хави журналистам на пресс-конференции.

На текущий момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Правда, «Реал» сыграл на один матч меньше.