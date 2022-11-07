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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Нелегко быть тренером «Барселоны», но я неплохо справляюсь»

07 Ноября 2022 • 17:56 Комментировать (3)
Осасуна
...
Барселона
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08.11 23:30

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о давлении, которое он испытывает на своей должности.

«Нелегко быть тренером «Барселоны», но я неплохо справляюсь. Я знал о сложности задачи, о положении клуба. Это один из клубов, о которых постоянно говорят, но я оцениваю работу положительно.

В этом сезоне цель по-прежнему состоит в том, чтобы завоёвывать титулы, добиваться успехов. В прошлом году мы скорее наводили порядок и спасали сезон. Казалось трудным даже попасть в Лигу чемпионов, но нам это удалось», - рассказал Хави журналистам на пресс-конференции.

На текущий момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Правда, «Реал» сыграл на один матч меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (3)
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Misha_diablo_football
07 Ноября 2022 в 18:26
В последнне время как-то многовато разговорился Хави, это уже не к добру...
Alex1972
07 Ноября 2022 в 18:21
Пока ты, наверное, хорошо справляешь нужду в сортире.. Хе-хе...
ARTUR
07 Ноября 2022 в 18:08
Прям скромняга
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