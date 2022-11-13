Лапорта: «Месси знает, что «Барселона» – его дом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб Лионеля Месси.

Действующий контракт аргентинца с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2023 года, чем планирует воспользоваться «Барселона». Впрочем, сделать это будет непросто, поскольку руководство парижан, как известно, намерено продлить контракт с 35-летней суперзвездой.

«Возвращение Месси в 2023 году? Лео знает, что «Барселона» всегда была для него родным домом», – цитируют Лапорту испанские СМИ.

Выступая за «ПСЖ» с лета 2021 года, Лионель Месси провёл 52 матча, в которых отметился 23 голами и 29 результативными передачами.