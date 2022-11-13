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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Все новички «Барселоны» оправдывают ожидания»

13 Ноября 2022 • 00:15 Комментировать
Осасуна
1:2
Барселона
окончен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, доволен ли результатами работы клуба на трансферном рынке.

Напомним, что летом «сине-гранатовые» потратили на приобретение новых футболистов более 200 млн евро.

«Все подписания оправдывают наши ожидания. Есть футболисты, которые в силу различных обстоятельств не имели возможности проявить себя в полной мере – например, Андреас Кристенсен, Франк Кесси и Эктор Бельерин, но мы в них верим. Рафинья – очень полезное приобретение, дающее нам много опций, приход Левандовски очень важен для создания команды с менталитетом победителей. Он не только прирождённый бомбардир, но и ответственный профессионал, помогающий одноклубникам. Кунде заслужил доверие болельщиков надёжной игрой в защите, он очень стабилен», – рассказал в интервью Sport Лапорта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Роберт Левандовски Жюль Кунде Рафинья Диас
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