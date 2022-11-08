«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Осасуной»

В четырнадцатом туре испанского чемпионата лидирующей в турнирной таблице «Барселоне» предстоит сразиться с «Осасуной» из Памплоны. Накануне игры наставник каталонской команды Хави Эрнандес объявил стартовый состав, в котором выделяется фамилия вернувшегося после травмы Андреас Кристенсен.

«Барселона»: тер Штеген, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Ферран Торрес, Кристенсен, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Френки де Йонг, Бальде.

Матч между «Осасуной» и «Барселоной» в рамках четырнадцатого тура испанского чемпионата начнется в 23:30 по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.