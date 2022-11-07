Гави – о награде Golden Boy: «Большая честь, учитывая, что в прошлом этот приз получал лучший игрок в истории»

В понедельник полузащитник «Барселоны» Гави наконец-то получил свою награду, прокомментировав это событие.

18-летний испанец, напомним, обошёл в споре за приз Golden Boy Эдуардо Камавингу из мадридского «Реала», Джамала Мусиалу из мюнхенской «Баварии» и Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

«Выиграть эту награду – большая честь для меня, – делится впечатлениями Гави, которого цитирует Mundo Deportivo. – Об этом мечтает каждый молодой футболист, и это особенно ценно, когда знаешь, что ранее приз получали мой друг и товарищ по команде Педри, а также лучший игрок в истории футбола – Лео Месси», – отметил хавбек.