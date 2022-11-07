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Гави – о награде Golden Boy: «Большая честь, учитывая, что в прошлом этот приз получал лучший игрок в истории»

07 Ноября 2022 • 23:19 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
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Через 23 ч. 26 мин.

В понедельник полузащитник «Барселоны» Гави наконец-то получил свою награду, прокомментировав это событие.

18-летний испанец, напомним, обошёл в споре за приз Golden Boy Эдуардо Камавингу из мадридского «Реала», Джамала Мусиалу из мюнхенской «Баварии» и Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

«Выиграть эту награду – большая честь для меня, – делится впечатлениями Гави, которого цитирует Mundo Deportivo. – Об этом мечтает каждый молодой футболист, и это особенно ценно, когда знаешь, что ранее приз получали мой друг и товарищ по команде Педри, а также лучший игрок в истории футбола – Лео Месси», – отметил хавбек.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Golden Boy Педри Гави
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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