«Барселона» отказалась от Мартинелли в 2018 году, посчитав его бесперспективным

Лидер лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли мог начать свой путь в европейском футболе в составе «Барселоны».

В 2018 году бразилец, тогда ещё выступавший на родине за «Итуано», едва не перебрался в дубль «сине-гранатовых», но руководство клуба отказалось от сделки, посчитав вингера недостаточно перспективным, докладывает издание Sport. В 2019 году футболист достался «Арсеналу», заплатившему за трансфер порядка 7 млн евро.

В нынешнем сезоне Габриэл Мартинелли сыграл 18 матчей за «канониров» во всех турнирах, записав себе в актив пять голов и две результативные передачи. Текущая стоимость 21-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.