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«Барселона» отказалась от Мартинелли в 2018 году, посчитав его бесперспективным

07 Ноября 2022 • 22:34 Комментировать (2)
Осасуна
...
Барселона
1 6.50 X 4.50 2 1.48
Через 23 ч. 30 мин.

Лидер лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли мог начать свой путь в европейском футболе в составе «Барселоны».

В 2018 году бразилец, тогда ещё выступавший на родине за «Итуано», едва не перебрался в дубль «сине-гранатовых», но руководство клуба отказалось от сделки, посчитав вингера недостаточно перспективным, докладывает издание Sport. В 2019 году футболист достался «Арсеналу», заплатившему за трансфер порядка 7 млн евро.

В нынешнем сезоне Габриэл Мартинелли сыграл 18 матчей за «канониров» во всех турнирах, записав себе в актив пять голов и две результативные передачи. Текущая стоимость 21-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (2)
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weskmype
07 Ноября 2022 в 23:58
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LMI
07 Ноября 2022 в 22:53
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