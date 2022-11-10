Альба не хочет покидать «Барселону»

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба не хочет покидать команду. По информации от журналиста Альфредо Мартинеса, хоть у футболиста и испорченные отношения с руководством клуба, он не намерен уходить в ближайшее время.

При этом источник сообщает, что руководство может настоять на том, чтобы футболист ушёл в январское трансферное окно. Если Жорди всё же решит остаться, то его уход наверняка состоится следующим летом.

Напомним, ранее защитник Херард Пике, занимавший второе место в зарплатной ведомости клуба, объявил о завершении профессиональной карьеры, так как не хотел приносить «Барселоне» неудобства своим присутствием.