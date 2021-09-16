Бербатов: «Проблема «МЮ» в том, что они нерационально тратят деньги»

После поражения от «Янг Бойз» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов указал на проблемы английского клуба.

По словам болгарского футболиста, руководство команды неразумно ведет себя на трансферном рынке. «Они покупают игроков, чтобы только лишь удовлетворить запросы болельщиков, которые всегда видят лишь верхнюю часть айсберга. Проблема «МЮ» в том, что они нерационально тратят деньги. Посмотрите на Донни ван де Бека – ему дали шанс, а он сыграл так, что нужно было использовать одну из замен уже в перерыве», - цитирует Бербатова британское издание The Mirror.

Впрочем, Бербатов сказал, что не верит в увольнение Уле Гуннара Сульшера. Он полагает, что нельзя так резко критиковать наставника после первого же неудачного матча в сезоне.