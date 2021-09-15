Фернандиньо: «У «Манчестер Сити» были большие шансы подписать Роналду»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо высказался по поводу перехода нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что португалец был близок к трансферу в другой манчестерский клуб.

«У «Манчестер Сити» были большие шансы подписать Роналду. Его агент приезжал к нам, чтобы продлить контракты с Эдерсоном и Диашем. Также он мог провести предварительные переговоры с по поводу перехода Криштиану. В итоге, Роналду отправился в «Манчестер Юнайтед». Жизнь продолжается», - цитирует бразильца ESPN.

Напомним, что этим летом Роналду перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 15 миллионов евро. Ранее он выступал за манчестерский клуб с 2003 по 2009 год.