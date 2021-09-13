Сульшер: «У Роналду и Кавани есть голевое чутье. Это очень важно для нас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением по поводу нападающих клуба Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани.

«У Роналду и Кавани есть голевое чутье. Они понимают, что нужно делать в штрафной, и ощущают, куда нужно двигаться в определённый момент. Кто-то скажет, что это просто замыкание, но это гораздо большее. Это очень важно для нас», - цитирует Сульшера пресс-служба клуба.

Напомним, что в эти выходные Роналду впервые сыграл за «Манчестер Юнайтед» после своего возвращения в клуб. Португалец вышел в стартовом составе и отметился дублем в ворота «Ньюкасла» (4:1).