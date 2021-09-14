«МЮ» намерен продлить контракт с Лингардом

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Джесси Лингардом, передаёт журналист Николо Скира. По данным источника, таким образом в клубе хотят показать, что рассчитывают на игрока в будущем.

Ранее сообщалось, что Лингард может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за нехватки игрового времени. Нынешний контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.

Напомним, что Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне на его счету два матча в АПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют «Лестер» и «Вест Хэм».