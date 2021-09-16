Стоило Уле Гуннару Сульшеру впервые в сезоне проиграть, как различные СМИ тут же начали публиковать информацию касательно возможных кандидатов на пост нового наставника «Манчестер Юнайтед».

Британский таблоид The Sun уверен, что боссы манкунианцев еще летом выходили на связь с Антонио Конте, который в прошлом сезоне стал чемпионом Серии А вместе с «Интером», но покинул команду из-за разногласий с руководством. Полагается, что итальянец будет приоритетной целью «МЮ», если Сульшер не будет справляться с поставленными задачами после такой продуктивной для клуба трансферной кампании.

Однако, не стоит забывать, что по состоянию на сегодняшний день «Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в активе три победы и один ничейный результат. Также добавим, что ранее Конте сватали в лондонский «Арсенал».