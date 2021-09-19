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«Интер» намерен пригласить ван де Бека в январе

19 Сентября 2021 • 09:59 Комментировать
Интер Милан
6:1
Болонья
окончен

Миланский «Интер», действующий чемпион Серии А, хотел бы видеть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека в своём составе.

По данным Calciomercato, «нерадзури» планируют во время зимнего трансферного окна усилить позицию центрального полузащитника. Одним из кандидатов на эту роль является нидерландский легионер «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек. Миланцы убеждены, что смогут склонить 24-летнего футболиста к переходу, предложив ему постоянную игровую практику.

В лице ван де Бека селекционеры «Интера» видят прямую замену для Кристиана Эриксена.

В нынешнем сезоне голландский центрхав провёл за команду Уле Гуннара Сульшера пока лишь 2 матча.

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Интер Милан Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек трансферы футбола - зима 2022
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