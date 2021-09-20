Линекер – о пенальти Ноубла: «Не понимаю это решение»

Гари Линекер прокомментировал решение Дэвида Мойеса отправить Марка Ноубла пробивать пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура АПЛ.

Полузащитник «молотков» вышел на поле специально, чтобы исполнить одиннадцатиметровый, но Давид Де Хеа справился с ударом ветерана.

«Не понимаю это решение. Выпускать игрока, пусть даже такого мастера пенальти как Ноубл, ради одного удара – это вне моего понимания. Подобное произошло со сборной Англии на Евро», - написал у себя в твиттер-аккаунте Гари Линекер.

Ранее Дэвид Мейес объяснил, почему он отправил Марка Ноубла исполнять пенальти в матче с «Манчестер Юнайтед».