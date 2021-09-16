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Премьер-лига

Скоулз: «Сульшер должен выиграть что-то»

16 Сентября 2021 • 09:47 Комментировать (1)
Вест Хэм
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Манчестер Юнайтед
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19.09 16:00

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз требует от Уле Гуннара Сульшера титулов во главе клуба.

«От этого клуба всегда ждут трансферов больших футболистов. В предыдущие годы манкунианцы были сдержанными в данном отношении.

Теперь у Уле есть состав, способный добиваться больших побед, для этого его и звали. У «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» тренеры, зарекомендовавшие себя как победители. У нас есть Уле, проведший невероятную селекционную работу. Сульшер должен выиграть что-то», - приводит слова Пола Скоулза The Mirror.

После четырёх стартовых туров «МЮ» идёт в группе лидеров АПЛ с 10 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
16 Сентября 2021 в 09:56
Ну как бы пора уже, но даже в этом сезоне не верится ,что МЮ что-то серьезное возьмёт. Ман сити и Челси смотрятся стабильнее, Ливер хоть и не совершал какие то крупные трансферы по игре тоже будет стабилен думаю.
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