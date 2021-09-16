Скоулз: «Сульшер должен выиграть что-то»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз требует от Уле Гуннара Сульшера титулов во главе клуба.

«От этого клуба всегда ждут трансферов больших футболистов. В предыдущие годы манкунианцы были сдержанными в данном отношении.

Теперь у Уле есть состав, способный добиваться больших побед, для этого его и звали. У «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» тренеры, зарекомендовавшие себя как победители. У нас есть Уле, проведший невероятную селекционную работу. Сульшер должен выиграть что-то», - приводит слова Пола Скоулза The Mirror.

После четырёх стартовых туров «МЮ» идёт в группе лидеров АПЛ с 10 набранными очками.