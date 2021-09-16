«Барселона» летом попытается подписать Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба следующим летом может продолжить карьеру в «Барселоне», передаёт Fichajes. По данным источника, каталонцы попытаются подписать игрока на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляют «Реал» и «ПСЖ». Сам игрок ещё не определился со своим будущим. Отмечалось, что сейчас он склоняется к тому, чтобы остаться в команде Сульшера.

Напомним, что Погба стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, перейдя из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, в которых он отдал семь результативных передач.