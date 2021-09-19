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Премьер-лига

Мойес: «У меня есть один из лучших пенальтистов в Премьер-лиге и Европе»

19 Сентября 2021 • 23:01 Комментировать (4)
Вест Хэм
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не считает ошибкой специальную замену Марка Ноубла под удар с 11-метровой отметки в матче с «МЮ» (1:2).

- Мы заработали пенальти, а у меня в распоряжении есть один из лучших пенальтистов в Премьер-лиге и Европе. Я думаю, что если бы я не принял это решение, был бы разочарован сам собой.  Я задал ему вопрос, и он сказал, что готов. У него отличная статистика, почему нет? До этого мы не забили несколько 11-метровых, и я счел это отличным шансом выпустить Марка,  - заявил Моейс на пресс-конференции.

В итоге Ноубл не смог переиграть де Хеа, который до этого на протяжении 7 лет не мог взять ни один пенальти в Премьер-лиге.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес Марк Ноубл
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Комментарии (4)
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Nonredis
20 Сентября 2021 в 01:54
поймал и лох? ну ок че, вопросов нет. а молотки мерзкая командочка и тренер такой же, спасибо что уволили днище
ARTUR
19 Сентября 2021 в 23:42
Сошлись три лоха Де хеа, ноубл и Мойес, в итоге потеря очков
CELTIC FROST
20 Сентября 2021 в 00:07
В данном случае лохом Де Хеа уж точно себя не проявил. Как это, учитывая его взаимоотношения с пенальти, не удивительно.
ARTUR
20 Сентября 2021 в 00:10
Так потому и лох что за семь лет поймал впервые))
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окончен Тоттенхэм 0:3 Челси
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