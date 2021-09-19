Мойес: «У меня есть один из лучших пенальтистов в Премьер-лиге и Европе»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не считает ошибкой специальную замену Марка Ноубла под удар с 11-метровой отметки в матче с «МЮ» (1:2).

- Мы заработали пенальти, а у меня в распоряжении есть один из лучших пенальтистов в Премьер-лиге и Европе. Я думаю, что если бы я не принял это решение, был бы разочарован сам собой. Я задал ему вопрос, и он сказал, что готов. У него отличная статистика, почему нет? До этого мы не забили несколько 11-метровых, и я счел это отличным шансом выпустить Марка, - заявил Моейс на пресс-конференции.

В итоге Ноубл не смог переиграть де Хеа, который до этого на протяжении 7 лет не мог взять ни один пенальти в Премьер-лиге.



