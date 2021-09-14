Невилл - о Роналду: «Величайший игрок всех времён»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по поводу нападающего манкунианцев Криштиану Роналду. Он назвал португальца величайшим игроком всех времён.

«Посмотрите на голы Роналду. 30 или 40 процентов придутся на нерабочую ногу. Он также может реализовать пенальти или оказаться в правильном месте в штрафной, откуда обаятельно переправит мяч в ворота. Думаю, что Роналду - величайший игрок всех времён. Он может выигрывать матчи разными способами. Совершенный игрок», - цитирует Невилла Goal.

Напомним, что этим летом Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». В первом матче после возвращения он отметился дублем в ворота «Ньюкасла» (4:1).