Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 220 Комментарии
Премьер-лига

Невилл - о Роналду: «Величайший игрок всех времён»

14 Сентября 2021 • 16:52 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
4.15 3.90 1.80
19.09 16:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по поводу нападающего манкунианцев Криштиану Роналду. Он назвал португальца величайшим игроком всех времён.

«Посмотрите на голы Роналду. 30 или 40 процентов придутся на нерабочую ногу. Он также может реализовать пенальти или оказаться в правильном месте в штрафной, откуда обаятельно переправит мяч в ворота. Думаю, что Роналду - величайший игрок всех времён. Он может выигрывать матчи разными способами. Совершенный игрок», - цитирует Невилла Goal.

Напомним, что этим летом Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». В первом матче после возвращения он отметился дублем в ворота «Ньюкасла» (4:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Невилл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
17:50 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «В «МЮ» Лукаку не был так хорош, как сейчас»
16:52 · Англия. Премьер-лига
Невилл - о Роналду: «Величайший игрок всех времён»
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» видит в Вернере альтернативу Коману
16:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает интересоваться Лапортом
15:58 · Англия. Премьер-лига
Parimatch усиливает присутствие в АПЛ. Компания стала партнером шести клубов лиги 1
14:56 · Англия. Премьер-лига
Калверт-Льюин вылетел на несколько недель
14:51 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «Лукаку может стать новым Дрогба»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Уилшер признался, что испытывал психологические проблемы
14:22 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» установил ценник на Райса слухи
14:13 · Англия. Премьер-лига
Вейналдум: «Я не чувствовал, что в «Ливерпуле» хотят меня сохранить»
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит улучшенный контракт Маунту
12:57 · Англия. Премьер-лига
Роналду рассказал одноклубникам, зачем вернулся в «Манчестер Юнайтед» 5
10:22 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «Роналду вернул уважение и страх к «Манчестер Юнайтед» 4
09:25 · Англия. Премьер-лига
Брат Погба высказался о будущем Поля в «Манчестер Юнайтед»
09:15 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп предсказал чемпиона АПЛ 3
Все новости
Рекомендуем