Кто станет чемпионом Англии в сезоне - 2021/2022

«Большой шестёрки» больше не существует – «Арсенал» хоть и потратил больше всех в АПЛ на трансферы, но с Артетой у него никаких шансов. Свой лимит чемпионств исчерпал и симпатичный «Лестер», который в двух последних сезонах был пятым. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» оценило перспективы команд, которые могут замахнуться на золото АПЛ.

*В скобках дана вероятность победы команды в сезоне-2021/22.

«Тоттенхэм» (3%)

В межсезонье «шпоры» пытались пригласить на пост главного тренера многих авторитетных специалистов, но все шли в отказ. Договориться удалось лишь с Нуну Эшпириту Санту, который пришёл из «Вулверхэмптона». Главная интрига летнего трансферного окна для «Тоттенхэма» завершилась удачно – Гарри Кейн никуда не ушёл. Лучший центральный форвард Англии остался в «Тоттенхэме», а вместе с ним и у «шпор» остаются шансы на чемпионство.

«Манчестер Юнайтед» (20%)

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«Красные дьяволы» провели трансферную кампанию не хуже конкурентов. В центре обороны у «МЮ» теперь полный порядок – Харри Магуайр получил в напарники Рафаэля Варана, который точно превосходит легковесного Виктора Линделёфа. Из дортмундской «Боруссии» за 85 млн евро купили Джейдона Санчо, который обеспечит партнёров обостряющими передачами.

Вернулся в Манчестер и Криштиану Роналду, который в свои 36 лет был лучшим игроком «Ювентуса». Интересно посмотреть, как в атаке будут взаимодействовать Санчо, Роналду, Погба, Кавани и Бруну Фернандеш. С каждым годом «красные дьяволы» становятся всё сильнее и сейчас они созрели для чемпионства.

«Ливерпуль» (20%)

Пока другие топ-клубы тратили серьёзные деньги на усиление состава, «Ливерпуль» лето провёл пассивно. Единственное усиление – из Бундеслиги подписали центрального защитника Ибраима Конате. Учитывая то, что ван Дейк восстановился, эта пара может стать лучшей в АПЛ. «Красные» потеряли Вейналдума, который бесплатно перебрался в «ПСЖ». Всё никак не может адаптироваться к системе немецкого тренера Тьяго Алькантара.

«Ливерпуль» не стал тратить миллионы фунтов на усиление не из-за финансовых трудностей, а потому что Клопп доволен своими игроками. В прошлом сезоне «красные» не участвовали в чемпионской гонке, но была объективная причина – постоянные травмы футболистов. Сейчас все здоровы и готовы навязать конкуренцию «Ман Сити». Тройка Салах–Фирмино–Мане постарается доказать, что ей нет равных в АПЛ.

«Челси» (25%)

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Действующий победитель Лиги чемпионов в новый сезон вошёл в статусе одного из главных претендентов на золото АПЛ. Как только Тухель заступил на пост главного тренера, проблемы в защите он решил схемой с тремя центральными защитниками. Вопреки ожиданиям, в межсезонье Тухель продолжил наигрывать эту схему.

Сумасшедшего прогресса достигли Рис Джеймс и Мэйсон Маунт, а Кай Хаверц и Тимо Вернер адаптировались к английскому футболу. Трансфер одного из лучших форвардов современности Ромелу Лукаку позволит «синим» не транжирить свои многочисленные моменты.

«Манчестер Сити» (32%)

В прошлом сезоне «горожане» считались практически идеальной командой. Между «Сити» и остальными разрыв был такой впечатляющий, что ни о какой интриге за золото не могло быть и речи. В сезоне-2021/22 команде Гвардиолы будет труднее, учитывая трансферы «МЮ» и «Челси», а также возвращение в строй лидеров «Ливерпуля», но «горожане» всё равно остаются главным фаворитом, пусть и не таким очевидным, как год назад.

«Ман Сити» удалось подписать лидера «Астон Виллы» Джека Грилиша за 117 млн евро. Грилиш сможет разгрузить Кевина де Брюйне и заменит Рахима Стерлинга. Если бы «горожане» всё же купили Гарри Кейна, тогда им можно было бы сразу отдавать золото. Но «Тоттенхэм» удержал Гарри, а у «Сити» позиция центрального форварда осталась проблемной.

Владислав АВРАМЕНКО