Английский комментатор считает переход Влашича в «Вест Хэм» отличным трансфером

Экс-нападающий «Лидса» Ноэль Уилан дал оценку дебюту хорватского полузащитника за «Вест Хэм» в игре АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Влашичу потребуется время на адаптацию. Он обладал убойным моментом, который почти реализовал. Нам известно, что это первоклассный футболист. Нужно учесть, против какой сильной команды ему пришлось дебютировать.

Влашичу ещё предстоит узнать лучше одноклубников. Он – не Роналду. Ему понадобится какое-то время, чтобы освоиться. Дайте парню время, и он докажет, что его переход в стан «молотобойцев» - отличный трансфер», - приводит слова Уилана Football Insider.

Напомним, что «Вест Хэм» приобрёл Влашича у ЦСКА в последний день лета за 30 миллионов евро.